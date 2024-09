Tchad : Fin de l'Atelier de formation sur la Surveillance Basée sur les Événements à N'Djamena

Détails de l'Atelier

Pendant quatre jours, les participants ont eu l'opportunité de se familiariser avec des notions techniques relatives à la surveillance basée sur les événements. Les modules de formation ont été dispensés par des facilitateurs d'Africa CDC, venus de Libreville et d'Addis-Abeba.



Importance de la Surveillance

Dr Mahamat Hamit Ahmat a souligné l'importance de cette approche dans la gestion des urgences en santé publique, en mettant l'accent sur le concept de "Une seule santé". Cela implique une mobilisation des ressources pour la formation en cascade des acteurs à tous les niveaux.



Engagement du Ministère

Le secrétaire général adjoint a rassuré les facilitateurs et les participants que le ministère procéderait à la mise en œuvre et au suivi des recommandations issues de l'atelier. Il a également annoncé la création d'un groupe technique de travail pour l'adoption des outils de surveillance fondée sur les événements.



Remerciements

Dr Mahamat Hamit Ahmat a également salué l'engagement des facilitateurs d'Africa CDC pour leur soutien technique, ainsi que le courage et la détermination des participants tout au long de la formation.



Conclusion

Cet atelier représente une étape cruciale pour renforcer les capacités en matière de surveillance en santé publique au Tchad, et pour préparer le pays à mieux répondre aux urgences sanitaires futures.