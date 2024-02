Tchad - Fin de la défécation à l'air libre : Le village Moukoulou certifié

La cérémonie a été présidée par le maire de la commune de Bitkine, Nassour Derib. De nombreux représentants des services de l’État et des ONGs étaient également présents. Le chef du canton Djonkor Guéra, Mht Kabira, a exprimé sa gratitude envers les ONGs pour leur engagement en faveur de la santé de la population. Hamit Souleymane Moussa, chef du consortium IRC/Moustagbal, a présenté les objectifs principaux du projet.



Mahamat Saleh, représentant du CEAH/SAN (Comité Exécutif pour l’Approvisionnement en Eau potable et Assainissement), a souligné l'importance de combattre la malnutrition et son impact sur le développement. Il justifie ainsi l'engagement du gouvernement et de ses partenaires pour améliorer le bien-être des habitants. Kanabé Biambo, directeur national des eaux et de l'assainissement au Tchad, a félicité les partenaires pour leur travail constant mais rappelle toutefois que l'hygiène et l'assainissement restent toujours un défi majeur dans ce pays où environ 67% de la population pratique encore cette pratique insalubre.



