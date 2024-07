Tchad : Fin de mission pour l’équipe médicale d’urgence de l’OMS déployée au suite à l'explosion de munitions du dépôt

En seulement 2 semaines, cette équipe médicale a pris en charge 71 patients, dont 31 personnes ont été opérées. Une trentaine de personnes ont bénéficié d'un accompagnement psychologique.



Cette intervention rapide et ciblée de l'équipe médicale de l'OMS a permis de fournir des soins médicaux d'urgence aux victimes de cette explosion dévastatrice à N'Djamena.



Le déploiement et la prise en charge médicale efficace par l'OMS témoignent de l'importance de la capacité de réponse rapide aux urgences humanitaires et médicales dans des situations de crise comme celle-ci.



Cette intervention souligne l'importance cruciale d'une réponse rapide et coordonnée face aux urgences humanitaires. L'OMS réitère son engagement à soutenir les pays en développement dans le renforcement de leurs systèmes de santé et leur capacité à faire face aux crises.