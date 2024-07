Tchad: Formation de comités de paix dans la Tandjilé pour promouvoir la réconciliation et la cohésion sociale

Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet "Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place de commissions de paix et de réconciliation". Elle vise à renforcer les compétences des membres des comités de paix afin d'améliorer leur efficacité dans la gestion des conflits et la promotion du développement local.



Au cours de cet atelier, les participants se pencheront sur des modules essentiels tels que les concepts de paix et de gestion des conflits, le renforcement du rôle du comité provincial de paix, la gestion du patrimoine du comité et l'élaboration d'un plan d'action pour le comité de paix.



L'organisation de cet atelier par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), témoigne de l'engagement fort des autorités tchadiennes à promouvoir la paix et la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national.



En renforçant les capacités des acteurs locaux impliqués dans la gestion des conflits, le gouvernement tchadien espère contribuer à la consolidation de la paix et au développement durable du pays.