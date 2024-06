Tchad : Formation des élèves ambassadeurs de la paix à Mao

Monsieur Saleh Ali Abakar, Secrétaire Général du Club, a souligné l'importance capitale de cette formation, soulignant qu'elle permettra aux élèves, futurs ambassadeurs de la paix, d'acquérir les compétences et aptitudes nécessaires pour prévenir et gérer efficacement les conflits. Son appel à une prise de conscience accrue et à un engagement résolu de tous les acteurs pour promouvoir la paix et la cohésion sociale a été chaleureusement accueilli.



La formation s'est achevée sur une remise solennelle d'attestations aux participants, suivie d'une photo de famille commémorative. Cette initiative remarquable constitue une étape cruciale dans le renforcement des capacités des jeunes en matière de consolidation de la paix et de gestion des conflits.