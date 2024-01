Tchad : Formation des jeunes sur l'élaboration des plans de développement provinciaux et communaux

Cette formation, organisée dans le cadre du projet "Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix", a pour objectif de renforcer les compétences des jeunes au niveau provincial, afin qu'ils puissent efficacement contribuer au processus de gouvernance locale. Elle vise également à bénéficier d'autres jeunes pour leur participation active.



La déléguée de la jeunesse sportive du Moyen-Chari, Ainta Damaris Padja, tient expressément à exprimer ses remerciements aux partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA, l'UNICEF et le ministère de la jeunesse et des sports, pour avoir grandement facilité la tenue de cet atelier. Elle estime en outre que les échanges au cours de cette formation permettront fortement de renforcer l'environnement institutionnel propice à la participation des jeunes filles et garçons aux processus décisionnels, ainsi que de favoriser les collaborations entre la jeunesse et les acteurs des institutions publiques, dans une optique de gouvernance inclusive.



Il est à noter que cette formation prendra fin le mardi 23 janvier 2024. Le projet "Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix" est actuellement mis en œuvre dans les chefs-lieux des provinces de Nd.