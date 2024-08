Tchad : Formation des journalistes sur les droits humains et la lutte contre les discours de haine en période électorale

Cette formation vise à contribuer à la prévention et à la lutte contre la diffusion des discours de haine et des fausses informations pendant la période électorale au Tchad.



Le vice-président de l'UJT, Leubnoudji Tah Natan, a remercié les parties prenantes pour leur implication dans l'organisation de cet atelier.



Mongadji Chabi Hubert, officier des droits de l'homme au HCDH au Tchad, a indiqué que cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à la protection des droits de l'homme, mené conjointement par le HCDH et le PNUD.



Le directeur de cabinet du gouverneur, Madjambay Djasra, a souligné que cette formation est opportune, car le calendrier électoral des prochaines élections législatives, locales et communales vient d'être publié.



Il a rappelé que les journalistes ont le pouvoir d'influencer positivement l'opinion publique, de prévenir les conflits et de promouvoir la paix et la tolérance, ce qui est essentiel pour garantir le vivre ensemble prôné par les plus hautes autorités du pays.