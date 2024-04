Tchad : Formation des membres des bureaux de vote de Mongo

Lors de cette formation, les participants ont été informés sur le contenu et l’utilisation du kit électoral, qui comprend les documents et matériels nécessaires pour mener à bien le scrutin. Les formateurs ont expliqué en détail comment se déroule le processus de vote, de l’arrivée des électeurs à la clôture du scrutin. Les membres des bureaux de vote ont été formés sur la manière de compter les votes de manière précise et transparente. La formation a également couvert la procédure de rédaction et de transmission des procès-verbaux, qui sont des documents officiels résumant les résultats du vote.



Cette initiative vise à garantir un processus électoral efficace et transparent, contribuant ainsi à la démocratie locale. Les formateurs, venus de N’Djamena, ont joué un rôle essentiel dans la préparation des participants pour leurs responsabilités lors des élections.