Tchad : Formation des membres des comités de veille cantonaux de lutte contre les VBGs

Dans son allocution, la représentante d’UNFPA au Tchad, Yewandé Odia, a rappelé que la lutte contre les violences basées sur le genre est en réalité une question de justice et d’équité. Au Tchad, une fille sur quatre est mariée avant l'âge de 15 ans et deux filles sur trois avant 18 ans ; plus d’une femme sur trois de 15 à 49 ans a subi des mutilations génitales féminines. Une femme sur trois est victime de violence physique tandis que 12% des femmes subissent des violences sexuelles chaque année selon les données issues de l’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples au Tchad (EDST-MICS) 2015. De nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement du Tchad afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre.



Le président du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles, Tamita Didjingar, a souligné que l'objectif principal de cet atelier est de former les points focaux sur les différentes thématiques des violences basées sur le genre et le cahier de charge du comité de veille.



Au Tchad, les violences à l'égard des femmes et des filles, qui se manifestent sous de multiples formes, sont très répandues dans le pays. Ces statistiques alarmantes mettent en évidence un besoin urgent d'intervenir pour protéger ces femmes vulnérables.



Malgré cela, quelques pas en avant ont été accomplis pour combattre ces injustices. Le gouvernement tchadien s'est engagé dans divers programmes visant à sensibiliser la population aux droits fondamentaux des femmes ainsi qu'à renforcer les lois qui protègent contre les abus sexistes.



Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour éliminer complètement ces pratiques néfastes qui entravent la vie quotidienne d'un grand nombre de femmes tchadiennes. Il est crucial que tous ceux impliqués dans cette lutte – gouvernement, organisations non-gouvernementales et institutions internationales – travaillent ensemble pour mettre fin à cette injustice.