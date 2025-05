Tchad : Forum à Kelo pour relancer la filière Coton : Objectif production accrue et durabilité

L'objectif central de ce forum était d'ouvrir un dialogue constructif autour des défis majeurs auxquels est confrontée la filière cotonnière dans la zone de Kelo. Monsieur Abdel Aziz Doumtangar, représentant du COZOK de l’usine locale, a mis en lumière une baisse significative de la production, qui n'a atteint que 4 000 tonnes cette année, contre une capacité antérieure de l'usine allant jusqu'à 15 000 tonnes. Les différentes interventions, notamment celles du président des producteurs de coton, de l’inspecteur du commerce, du Directeur Général de Coton Tchad SN et du représentant du gouvernement, ont encouragé une discussion ouverte et transparente. L'idée était de permettre aux participants d'identifier collectivement les obstacles qui entravent la production et de proposer des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les producteurs.





Monsieur Olivier Ramson, Directeur Général de Coton Tchad SN, a rappelé l'ambitieux objectif de cette relance : atteindre une production annuelle de 200 000 tonnes à l'échelle nationale. Pour concrétiser cette vision, il a souligné la nécessité d'investir dans la construction de nouvelles usines, citant la reprise des activités de Coton Tchad SN à Gounou Gaya comme un exemple encourageant.





Le Directeur Adjoint de Coton Tchad SN a précisé que ce forum se déroule sous le slogan mobilisateur : "instants à temps, récolte à temps et paiement à temps", soulignant l'importance de la ponctualité et de la fiabilité à chaque étape de la filière.





Procédant au lancement officiel des travaux du forum, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province de la Tandjilé, Monsieur Adoum Moustapha Brahimi, a assuré le soutien indéfectible des autorités provinciales à l'usine de Kelo. Il a également lancé un appel pressant à l'implication accrue des femmes dans la culture du coton, reconnaissant leur rôle essentiel dans le développement agricole.