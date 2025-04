Tchad : Forum de développement de la Pendé lancé à Doba

C'est le Préfet du département de la Pendé, Monsieur Ahmat Hisseïn Awam, qui a inauguré les travaux de ces importantes assises. Le forum rassemble toutes les filles et tous les fils des trois sous-préfectures qui composent le département de la Pendé, à savoir : Doba rural, Kara et Madanan.





Le président du comité d’organisation de ce forum, Monsieur Yobelngaral Giscard, a souligné que cette rencontre constitue une opportunité cruciale pour les enfants de la Pendé de débattre et d'échanger de manière constructive sur les défis et les maux qui entravent le développement de leur région, afin d'identifier ensemble des solutions pérennes.





Prenant la parole au nom du Maire, le 1er Secrétaire de séance de la commune de Doba, Monsieur Sandor Ningar, a insisté sur le fait qu'aucun développement territorial significatif n'est possible sans l'unité et la collaboration de ses habitants. C'est pourquoi, il a vivement encouragé les participants à saisir pleinement cette occasion pour initier une véritable émergence de la Pendé.





Donnant officiellement le coup d'envoi des travaux, le préfet de la Pendé, Monsieur Ahmat Hisseïn Awam, a reconnu que son département regorge d’un potentiel considérable qui, exploité à travers une gouvernance inclusive et participative, pourrait propulser son développement. Il s'est également félicité des six thématiques qui seront abordées durant ce forum, les considérant comme des axes majeurs et essentiels du développement durable.





Ce forum de développement de la Pendé prendra fin demain, samedi 19 avril 2025, avec la formulation de résolutions et de recommandations précises qui devraient orienter les actions futures pour le développement durable du département.