Tchad : Forum national sur l'emploi des jeunes

L'objectif principal de ce forum est de réduire le taux de chômage et d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes tchadiens.



Abdoulaye Mbodou Mbami, ministre de la Fonction publique, a souligné dans son allocution que de nombreux diplômés sont actuellement au chômage, aspirant à intégrer la fonction publique ou à travailler dans divers secteurs.

Le Président Mahamat Idriss Déby a inclus dans son programme de cette année des initiatives visant à intégrer les jeunes diplômés dans la fonction publique et construire plusieurs entreprises.



Le ministre a affirmé que le ministère de la Fonction publique et l'ONAPE collaboreront pour encourager les jeunes et lutter contre le chômage.



Abdoulaye Mbodou Mbami a exprimé sa gratitude envers le Président de la République pour son programme ambitieux, ainsi qu'au Directeur général de l'ONAPE et aux invités présents.



Ce forum représente une étape significative dans la lutte contre le chômage des jeunes au Tchad et souligne l'engagement des autorités à créer des opportunités d'emploi et à soutenir l'intégration des jeunes dans le marché du travail.