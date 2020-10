TCHAD Tchad : Forum national, une proposition pour changer de capitale

Par Info Alwihda - 31 Octobre 2020





"Je pense que la capitale du Tchad, effectivement c'est une grande ville, elle demeure capitale économique mais d'un point de vue administratif, elle pose beaucoup de problèmes. Malgré tous les efforts qui ont été faits pour désenclaver cette capitale, pour désengorger par rapport au problème de ruissellement d'eau, le problème d'énergie, etc, N'Djamena demeure une ville difficilement vivable. Pour ça, il serait quand même souhaitable qu'on ait une capitale qui doit refléter l'image d'un pays moderne".

Dr. Mahamat Tahir Nahir estime que d'autres villes du Tchad peuvent aspirer au statut de capitale : "Je pense qu'il y a beaucoup de villes qui peuvent aspirer à devenir capitale du Tchad, pour peu qu'il y ait un peu d'investissements. D'ailleurs l'aéroport même est en pleine ville, on a beaucoup pensé à déplacer cet aéroport vers Djarmaya. Au lieu de faire des investissements encore pénibles et qui ne vont apporter aucune solution, il faut trouver un cadre à l'intérieur du pays qui puisse nous donner une capitale un peu rayonnante".

Le chef de l'opposition Felix Romadoumngar Nialbe n'a pas tardé à réagir à cette proposition. "J'ai entendu qu'on propose même le déplacement de la capitale N'Djamena. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve ici pour créer des problèmes là où il n'y en a pas. N'Djamena, nous avons tous investi ici", affirme-t-il.



Le 20 août dernier, le président du parti USPR François Djékombé a également proposé d'élargir la ville ou de changer de capitale, suite aux importantes inondations qui ont eu lieu à N'Djamena. Il s'est exprimé dans une réaction sur sa page Facebook. "Les Tchadiens ne se sont jamais assis pour tracer N’Djamena comme ville-capitale en tenant compte de toutes les contraintes liées au développement d’une ville moderne", a-t-il estimé.



Ce samedi, un participant a exprimé le souhait que le Forum "prenne une résolution pour que le gouvernement agisse face aux inondations". La présidente du présidium Mariam Mahamat Nour a réagi positivement : "On nous a signalé que le 9ème arrondissement est inondé depuis hier. Certainement, le forum peut sortir une résolution à ce sujet".



