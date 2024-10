Tchad - France : Le Président Mahamat Deby accueilli chaleureusement sur le perron de l’Élysée

Objectifs de l'Entretien

Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales et des perspectives de renforcement de la coopération entre le Tchad et la France. Les questions régionales d'intérêt commun ont également été abordées.



Accueil Chaleureux

Accueilli chaleureusement sur le perron de l’Élysée, le Président Deby et Emmanuel Macron ont eu un entretien en tête-à-tête qui leur a permis de passer en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. Leur relation, fondée sur des valeurs et des visions partagées, témoigne d'une volonté commune de maintenir et d'élargir la coopération.



Ambitions pour la Coopération

Fort de son élection en mai dernier, le Président Deby exprime des ambitions claires pour revitaliser la coopération avec la France, notamment dans le domaine économique. Il souhaite que cette coopération serve l’amitié entre les deux peuples et le développement du Tchad.



Questions Régionales

Les discussions ont également porté sur des sujets régionaux cruciaux, notamment la situation dans le Sahel et les tensions au Soudan. Le Président Deby a souligné la nécessité pour les deux pays de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.



Nouvelle Page dans les Relations

En insistant sur l'importance d'écrire une nouvelle page dans les relations tchado-françaises, le Président Deby manifeste sa volonté de construire un partenariat bénéfique pour les deux pays. Ce désir s'inscrit dans un contexte où Paris cherche à redéfinir ses relations avec l’Afrique, en mettant l'accent sur des partenariats basés sur l'égalité et la coopération économique.



Conclusion

Cette rencontre entre Mahamat Idriss Deby Itno et Emmanuel Macron marque une étape importante dans le renforcement des relations entre le Tchad et la France, avec des ambitions communes pour la paix, la sécurité et le développement économique en Afrique.