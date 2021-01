Tchad-France : un entretien entre Idriss Deby et Emmanuel Macron prévu ce lundi

Le président tchadien Idriss Deby est arrivé lundi à Paris, en France, dans le cadre d'une visite de travail. Il rencontrera aujourd'hui son homologue français Emmanuel Macron, au Palais de l'Élysée".



"​Une entrevue entre le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, et son homologue français, Emmanuel Macron a lieu ce même lundi, 18 janvier 2021, au Palais de l’Elysée", informe la Présidence.



Idriss Deby a été accueilli à l’aéroport "Le Bourget" par le chargé d’affaires de l’ambassadeur du Tchad en France, Nalloum Bouroumdou, et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne.



La délégation qui accompagne le chef de l'État est composée du ministre des Affaires étrangères, Amine Abba-Sidick, du conseiller diplomatique à la Présidence, Acheik Ibn Oumar et du directeur de cabinet civil adjoint, Abdelkérim Idriss Deby.



La Première Dame Hinda Deby effectue également le déplacement en France aux côtés du chef de l'État.