Tchad : Freedom oeuvre pour l'émancipation de la jeunesse et le vivre-ensemble au Ouaddaï

Le représentant de la chambre des délégués de l'UNABA, Moussa Choukou, a relevé que la paix et le vivre ensemble constituent le noyau de développement et de la stabilité. Il a réitéré la disponibilité de la chambre des délégués à œuvrer pour la paix en milieu estudiantin.



La présidente de l´Association Freedom pour l'émancipation, Rahyana Adam Saleh, a indiqué que son organisation a plusieurs objectifs dont l'amélioration des conditions de vie des jeunes et leur pleine participation à la vie socio-économique, la promotion de l'éducation de la culture puis la cohabitation pacifique et la cohésion sociale.



L'association estime organiser cette campagne de sensibilisation dans toutes les provinces du Tchad, en commençant par le Ouaddaï. L'objectif est de promouvoir la culture de la paix au Tchad, suite aux évènements malheureux de ces derniers temps, dit-elle.