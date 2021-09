Tchad : Future Team encourage les activités sportives et physiques en milieu jeune

Future Team Tchad entend promouvoir le football et faire découvrir des jeunes talents du Tchad avec des programmes en matières de sport, a d'emblée précisé Mahamat Issakha Sogar, coordonnateur du projet Tournoi des grandes vacances (TGV).



À travers sa démarche, Future Team vulgarise notamment le décret n° 1589 portant institution de l'enseignement de l'Éducation physique et sportive (EPS) à l'école. En milieu scolaire, il est préconisé de pratiquer 1h30 par semaine pour un coefficient de 1 à 3 dans les ordres d'enseignement, au Brevet d'études fondamentales et au baccalauréat.



Pour le panéliste Tadio Gali, cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports, il ne fait aucun doute que le sport favorise le développement de notre corps. "Il est très important de connaître son importance étant jeune", selon Tadio Gali. Il invite les parents à encourager les enfants dans la pratique du sport pour leur épanouissement et la santé.