Tchad : GREEN AERTH célèbre la Journée mondiale de la Terre au Lycée Ibnou Cina

À l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, célébrée ce 22 avril 2025, l’association GREEN AERTH a organisé une activité de sensibilisation au Lycée Ibnou Cina (section filles). Cette initiative visait à éveiller la conscience des élèves sur la protection de l’environnement, à travers des conférences-débats, la plantation d’arbres et des actions de salubrité.



Dans son allocution, le coordonnateur de l’association, Abdelaziz Mahamat Ahmat Alyacouby, a souligné que l’environnement tchadien est gravement affecté par la pollution. Il a insisté sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la protection de l’environnement. Il a rappelé que la dégradation de l’environnement est à l’origine de nombreuses maladies touchant la population tchadienne.



C’est pourquoi, selon lui, il est crucial que des actions concrètes soient menées sur le terrain pour sensibiliser les populations. Il a également exhorté les élèves à devenir des ambassadrices de la lutte contre la dégradation de l’environnement afin de soutenir les efforts du gouvernement. De son côté, le proviseur du Lycée Ibnou Cina (section filles), Brahim Goudja, a salué l’initiative de l’association GREEN AERTH, qui n’en est pas à sa première activité sur le terrain.



Il a encouragé les élèves à tirer pleinement profit des informations reçues lors de cette sensibilisation. Par ailleurs, il a rappelé que l’association avait, par le passé, offert de jeunes plants, désormais visibles dans la cour de l’établissement. À cette occasion, il a félicité l’association pour son engagement et l’a encouragée à poursuivre dans cette voie au service de la cause environnementale et du bien commun.