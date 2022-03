Tchad-Gambie : la SNE, véritable trouble-fête

Hyppolite, alias Mourinho, faute d'électricité, regarde le match au maquis Le progrès à une dizaine de pas de sa maison au quartier Chagoua sans acheter la moindre bière. Le petit groupe électrogène n'a pas la capacité nécessaire pour alimenter le téléviseur et d'autres accessoires. Le brusque arrêt de l'écran exaspère les supporters surexcités dont Mourinho. "Je regrette très fort qu'un pays qui a le pétrole ne peut même pas desservir la capitale", fulmine-t-il avant d'ajouter qu'il pouvait regarder le match à la maison s'il y avait l'électricité.



Adam, quant à lui, fait démarrer son groupe électrogène en vain. "C'est quel pays comme ça?", s'interroge-t-il furieux avant de filer dans un ciné-club.



Pour Augustin, la Société nationale d'électricité (SNE) a fait exprès. De son avis, la SNE sait pertinemment que le Tchad est "As défaite", alors il ne fallait donner de l'électricité pour que tout le monde assiste à une énième défaite des Sao.



Sur l'avenue Mathias Ngarteri (Axe CA7), c'est une foule de passants qui s'agglutine autour des rares projections des maquis. Les ronronnements des groupes électrogènes et celui de moteurs d'autres engins forment un vacarme assourdissant. Les tenanciers de bistrots ne disposant pas de groupe électrogène ont assisté impuissants à la désertion de leurs structures.