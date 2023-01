Tchad : Gaston Sabala, chef de village et père de 200 enfants

C’est un chef de village et couturier âgé de 65 ans.



En effet, Gaston Sabala affirme être le père de 200 enfants. L'information est rapportée par le journal Le Progrès.



Sieur Sabala prétend avoir eu ces enfants avec 20 épouses. Le nombre d'enfants est cependant sujet à controverse, certains mettant en doute la véracité de cette information.



Cependant, Sabala reste ferme dans ses affirmations et défie quiconque de lui prouver le contraire. Il a également créé la première école du village Guelkou Ganina, avec un effectif de 500 élèves, pour ses propres enfants et ceux des autres familles du village et des environs.



Il paie les enseignants bénévoles et la scolarité est supervisée par l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire.