Tchad : Génération 90 remet des kits d'hygiène aux détenus d'Amsinéné

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le bureau de soutien au MPS "Génération 90" a remis des kits d'hygiènes aux prisonniers de la maison d'arrêt d'Amsinéné. ​L'assistance de Génération 90 vise à contribuer à la lutte contre la propagation de la pandémie, notamment en milieu carcéral.



Le coordonnateur national du bureau de soutien "Génération 90", Youssouf Djibrine Souleymane, a déclaré : "nous avons effectué une visite dans cette prison pour soutenir et apporter notre contribution avec ces kits d'hygiène, afin que nos frères prisonniers puissent bénéficier d'une couverture sanitaire contre le covid-19".



"Notre présence dans cette prison témoigne de l'intérêt que vous accordez à la lutte contre le Covid que nous menons aux côté de nos plus hautes autorités, à sa tête le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, contre le fameux virus à corona. Il est de notre devoir en tant que jeunes, mais aussi militant du MPS, d'être au premier rang dans cette lutte contre la propagation de cette pandémie", a ajouté Youssouf Djibrine Souleymane.



Le régisseur de la Maison d'arrêt d'Amsinene, Tahir Assileck Abakar, a adressé ses remerciements au bureau "Génération 90" pour ce geste patriotique. Il a appelé d'autres à emboiter le pas car la lutte contre le coronavirus "est un devoir pour tous."



Le bureau de soutien au MPS "Génération 90" a réalisé plusieurs actions dans le cadre de la crise sanitaire, notamment la distribution de kits d'hygiène et kits alimentaires aux démunis.