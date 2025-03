Tchad : Générosité exceptionnelle après l'incendie de la mosquée Markaz

Dons Remarquables

Deux véhicules Hilux de dernière génération : L'un de ces véhicules est destiné à l'imam, dont la voiture a été calcinée lors de l'incendie, tandis que l'autre est crucial pour les déplacements et les activités quotidiennes de la mosquée.

Un groupe électrogène de marque CAT : D'une puissance de 165 kVA, ce groupe électrogène est essentiel pour assurer un approvisionnement stable en électricité.

Quarante climatiseurs de deux chevaux : Ces climatiseurs sont indispensables pour le confort des fidèles, surtout pendant les périodes de forte chaleur.

Quarante lampadaires solaires : Installés autour de la mosquée, ils améliorent l'éclairage et la sécurité des lieux.

Engagement d'installation de panneaux solaires : L'individu anonyme a également pris l'initiative d'installer des panneaux solaires dans tous les bureaux, y compris à la morgue, garantissant un fonctionnement optimal en cas de coupure d'électricité.

Un Soutien Magnanime

Suite à un incendie dévastateur d'origine inconnue ayant frappé la mosquée Markaz, l'une des plus grandes et fréquentées de la capitale, deux individus ont fait preuve d'une grande générosité en offrant des dons matériels essentiels. L'incendie a causé des dégâts considérables, détruisant les bureaux des responsables, la morgue et une grande quantité de matériel indispensable.Les contributions incluent :Ce soutien matériel, d'une valeur estimée à environ 200 000 000 FCFA, a été confirmé par l'imam de la mosquée, qui a exprimé sa gratitude et son admiration pour cette contribution. Ce geste altruiste, réalisé sans recherche de reconnaissance ou d'honneurs, témoigne d'une profonde humanité et d'une volonté d'aider Ouma Al Islamia, particulièrement en période de détresse pendant le mois sacré de Ramadan.