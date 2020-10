Tchad : "Grâce à votre vote, vous pèserez sur la politique du Gouvernement"

"Malgré que nous étions en 2011 et 2012 plus de 350.000 habitants du département, et plus de 100.000 habitants dans la Ville de Benoye, l'administration électorale, au vu du petit nombre d'électeurs que nous étions, ne nous a accordé que 2 sièges de députés et notre grande commune de Benoye a été exclue des municipales de 2012. Parce que nous ne nous sommes pas beaucoup inscrits sur les listes électorales. Alors que plusieurs autres villes plus petites, en taille comme en nombre de leurs habitants, puisque leurs populations se sont massivement inscrites sur les listes électorales, ont vu leurs communes organiser des élections municipales et sont dirigées par des Conseils élus."

Les jeunes et les femmes peuvent "orienter la politique du Gouvernement" s'ils acceptent de se faire recenser, insiste le député Néatobeye Le Nasseguen'gar qui s'est exprimé dimanche au cours d'un point de presse pour lancer un appel à la population."Les jeunes, vous êtes plus de 60% de la population, les femmes vous êtes plus de 53% de la population. Si ensemble, les jeunes et les femmes, vous décidez, vous pouvez orienter la politique du Gouvernement. Or, sans carte d'électeurs, vous ne pourrez pas exprimer vos suffrages, ni faire élire les candidats de votre choix", estime le député.Il fustige "les faux prophètes" qui "sortent du bois pour vous vendre leurs mensonges en vous invitant à agir à l’encontre du bon sens", "sous le fallacieux prétexte que cela ne changera rien à votre situation".Néatobeye Le Nasseguen'gar rappelle que le recensement électoral est un acte purement civique et un devoir citoyen."Grâce à votre vote, vous pèserez sur la politique du Gouvernement quant à la gestion de la chose publique dans le pays en général et dans le département de Ngourkosso en particulier", dit-il."Aux élections, chaque voix compte. Peu importe pour qui vous voterez. (...) Pour le bien de Ngourkosso et du Logone occidental, faisons-nous massivement recenser ! (...) Ne vous laissez plus tromper par des gens en mal de popularité et qui croient toujours pouvoir vous utiliser pour assouvir leurs intérêts socioéconomiques et politiques égoïstes", préconise le député.