Tchad : "Green Chad" appelle au sursaut pour la réussite du dialogue national

Dans un communiqué de presse, le président de l'association Green-Chad, Abdallah Soumaïne, invite les politico-militaires, les chefs de partis politiques, les leaders de la société civile et enfin les personnes ressources à rejoindre les autres frères et sœurs au dialogue nationale, afin de participer activement à cette grande messe qui vient de commencer. Et ce, « pour qu'ensemble les jalons d'un Tchad nouveau, uni et prospère puissent être posés ».



Pour Abdallah Soumaïne, "le dialogue national inclusif et souverain est notre seul moyen qui nous permettra de nous pardonner et de nous tourner résolument vers le développement de notre cher et beau pays le Tchad."