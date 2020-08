Tchad : Green Earth a planté plus de 3000 arbres en deux semaines à N'Djamena

L'association Green Earth (La terre verte) pour la protection de l'environnement a clôture samedi la deuxième édition de sa campagne de sensibilisation et de plantation d'arbres. L'évènement de clôture a eu lieu au ministère de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, en présence du maire du 8ème arrondissement de N'Djamena.



Le secrétaire général de l'association, Abdel-Aziz Mahamat Ahmat Al-Yacouby, a déclaré qu'en deux semaines, plus de 3000 arbres ont été plantés, notamment dans différentes institutions de la ville de N'Djamena.