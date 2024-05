Tchad : Green Earth mobilise contre le fléau du tabagisme

En marge de la commémoration de la Journée mondiale sans tabac, l'association Green Earth pour la protection de l'environnement a tenu ce vendredi 31 mai 2024, un point de presse dans les locaux de la Maison des Médias du Tchad.



Cette déclaration avait pour but de sensibiliser sur la lutte contre le tabagisme. La Journée mondiale sans tabac, célébrée chaque 31 mai, vise à sensibiliser aux dangers du tabagisme actif et passif.



L'objectif est de réduire les 5,4 millions de décès annuels dus au tabac, et de protéger les générations actuelles et futures des conséquences sanitaires, sociales, environnementales et économiques liées au tabagisme, a souligné le secrétaire général de l'association Green Earth, Abdel-Aziz Mahamad Ahmad Al-yacouby.



Le secrétaire général a mis en avant les effets néfastes du tabac sur la santé des individus et l'importance de lutter contre ce fléau pour protéger les générations actuelles et futures.



Pour lui, les efforts de l'association se concentrent sur l'éducation de la communauté, la sensibilisation aux méfaits du tabagisme passif, l'éducation des jeunes pour contrer les campagnes marketing et la lutte contre la manipulation des fabricants de tabac. Il a également souligné que toutes les formes de consommation de tabac sont nocives, y compris les narguilés, les cigares, les cigarettes électroniques, etc.



Cependant, l'épidémie de tabagisme est considérée comme l'une des plus grandes menaces pour la santé publique, tuant plus de 8,3 millions de personnes chaque année, dont environ 1,3 million de non-fumeurs exposés à la fumée passive.



Pour lutter contre cette épidémie, les États membres de l'OMS ont adopté la Convention-cadre pour la lutte antitabac en 2003. Le Tchad est signataire de cet accord et doit respecter ses dispositions pour combattre ce fléau, indique Al-yacouby.



L'association Green Earth entend poursuivre ses activités pour encourager l'abandon du tabac au sein de la population et provoquer un changement dans les attitudes et les comportements concernant le tabagisme et ses produits, rassure le secrétaire général.



Enfin, la sensibilisation et l'action gouvernementale sont cruciales pour réduire la consommation de tabac, et protéger la santé publique. Il est essentiel d'encourager des mesures préventives telles que l'augmentation des taxes sur les produits du tabac et l'interdiction de la publicité en faveur du tabac.