Tchad : Grosses inondations à Moundou, les populations ont les pieds dans l’eau

La ville de Moundou a reçu une grosse pluie dans la nuit du 12 au 13 août 2023. Une pluie qui a duré plusieurs heures. Plusieurs quartiers sont complètement dans l'eau contraignant beaucoup de familles à chercher refuge ailleurs. L'on compte également des maisons écroulées faisant également des blessés. Un bilan des autorités communales est attendu pour savoir un peu plus sur les dégâts causés par cette pluie.



Moundou est la capitale économique du Tchad. Elle est bordée par le fleuve Logone, à l’ouest du lac Taba. Le débordement du fleuve et du lac durant la saison des pluies expose la ville à des risques d’inondation sept mois par an. La moitié de la commune se trouve en zone inondable. Plus de 80 000 habitants sont concernés.



Les risques sont d’autant plus grands que le système d’assainissement des eaux de pluie est mal conçu et que la ville est dépourvue de services d’évacuation des eaux usées et de collecte des déchets. La stagnation des eaux, en particulier, favorise le développement de maladies. Elle place Moundou parmi les localités où la mortalité liée au paludisme est la plus élevée du pays.