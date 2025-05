Tchad-Guinée Bissau : Le Président Déby Itno en visite d'État pour renforcer la coopération

Conformément aux usages protocolaires, des honneurs militaires de grand jour ont été rendus au Maréchal Déby Itno par un détachement de l'armée bissau-guinéenne. Après l'exécution des hymnes nationaux, le Chef de l'État tchadien a signé le livre d'or, exprimant un message de sympathie et d'amitié, avant la présentation des délégations officielles des deux pays.









Rencontre bilatérale et accords stratégiques



Après un entretien en tête-à-tête entre les deux Chefs d'État, les discussions ont été élargies aux délégations pour des échanges approfondis. À l'issue de cette rencontre bilatérale, plusieurs accords et mémorandums ont été signés, couvrant des domaines clés :



Diplomatie : Un Mémorandum d'Entente pour l'établissement de consultations politiques et diplomatiques, un accord général de Coopération, et un accord de suppression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et spéciaux.

Commerce : Un Mémorandum de coopération entre les deux Ministères en charge du Commerce.



Ces documents ont été paraphés par les Ministres des Affaires Étrangères, de la Défense et du Commerce des deux nations.





Le Président Umaro Sissoco Embaló a salué la coopération tchado-bissau-guinéenne, exprimant son désir de la voir atteindre sa vitesse de croisière. En réponse, le Maréchal Déby Itno s'est félicité de l'excellence des relations historiques d'amitié et de coopération entre N'Djamena et Bissau.







La Médaille Amilcar Cabral décernée au Maréchal Déby Itno



En reconnaissance de ses actions en faveur de la consolidation de la coopération bilatérale, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a été honoré de la plus haute distinction de la République de Guinée-Bissau : la Médaille Amilcar Cabral. Cette distinction, nommée en hommage au père de l'indépendance de ce pays lusophone, lui a été remise par le Président Umaro Sissoco Embaló.





Le Président tchadien a dédié cette haute distinction au peuple tchadien, déclarant : « Cette haute distinction a une grande valeur pour moi et pour le peuple tchadien, merci à vous, mon frère Umaro Sissoco Embaló et à travers vous, votre Gouvernement et le peuple bissau-guinéen. »







Hommage à Amilcar Cabral



Après le Palais de la République, le Maréchal Déby Itno s'est rendu à la forteresse d’Amura, en bordure de l'océan Atlantique, pour déposer une gerbe de fleurs au mausolée d'Amilcar Cabral. Ce geste solennel a rendu hommage au héros de la lutte pour l’indépendance et père fondateur de la Guinée-Bissau.





Amilcar Cabral, agronome de formation, a fondé en 1956 le Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert (PAIGC). Il a consacré sa vie à la libération de son pays et à la décolonisation du continent avant d'être assassiné le 20 janvier 1973, quelques mois avant l'indépendance de la Guinée-Bissau, obtenue le 10 septembre 1974. Le Chef de l’État tchadien s’est ensuite incliné au pied du mémorial, où reposent également les Présidents Nino Vieira, Malam Bacai Sanha, Cumba Yala et d'autres héros de l'indépendance.