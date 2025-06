Tchad/Guinée Équatoriale : Le Ministre des Affaires Étrangères rencontre la communauté tchadienne à Malabo

Le Chef de la diplomatie tchadienne s'est montré, comme à son habitude, très disponible pour ses compatriotes, n'hésitant pas à aménager son agenda pour les écouter et discuter de leurs situations. La colonie tchadienne en Guinée Équatoriale est estimée à plus de 3 000 personnes, majoritairement composée de commerçants.





Doléances et engagements ministériels





Le président du bureau de la colonie tchadienne a exposé les principales doléances des Tchadiens de Guinée Équatoriale. Parmi celles-ci, on retrouve :



L'accès aux documents de voyage et la nécessité d'une mission de l'ANATS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) en Guinée.

et la nécessité d'une mission de l'ANATS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) en Guinée. La question du représentant de la Chambre de commerce , qui ne défendrait pas suffisamment les intérêts des commerçants tchadiens.

, qui ne défendrait pas suffisamment les intérêts des commerçants tchadiens. L'incarcération de 12 Tchadiens dans les prisons guinéennes.





Le Ministre d'État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a rassuré les membres du bureau que leurs doléances seraient traitées avec diligence. Il a confirmé qu'une mission de l'ANATS est programmée pour la Guinée, comme partout où il y a une forte communauté tchadienne. Concernant le représentant de la Chambre de commerce, l'ambassade du Tchad en Guinée prendra en main l'affaire et trouvera une solution idoine en accord avec la CCIAMA (Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et de l'Artisanat).





Quant à l'incarcération des 12 compatriotes, le Ministre d'État a expliqué que cette situation préoccupe le Chef de l'État, qui a instruit le gouvernement de tout faire pour la libération de ces compatriotes qui seraient emprisonnés sous des prétextes non établis.





Conseils à la communauté tchadienne





Avant de conclure, le Ministre d'État a prodigué des conseils à la colonie tchadienne de Guinée. Il a mis l'accent sur la solidarité entre les membres de la communauté, le vivre-ensemble, l'amour de la patrie et surtout le respect des lois du pays d'accueil, afin d'éviter de se retrouver en porte-à-faux avec celles-ci.