Tchad : H5 Academy organise une journée d'assainissement au marché Balama-Tom de N'djari

Dans une manifestation louable d'engagement civique, H5 Academy, une organisation non gouvernementale locale (ONG), a lancé un projet d'assainissement au marché N'djari Balama-Tom dans le 8e arrondissement de N'djamena, au Tchad. L'initiative a réuni un groupe diversifié de membres de l'association, unis par un engagement partagé en faveur de la gestion environnementale et de la santé publique.





Mahamat Hassane Moustapha, l'estimé coordonnateur de l'Académie H5, a exprimé avec éloquence l'importance de cette journée d'assainissement, en soulignant que "les contributions individuelles sont essentielles au progrès collectif". Il a souligné l'importance de promouvoir un sentiment de responsabilité partagée pour le maintien d'un environnement propre et sain.





La participation active de l'association à cette initiative est un témoignage puissant de son dévouement à l'amélioration du bien-être des membres de sa communauté. En s'engageant directement avec les fournisseurs du marché, les membres de l'Académie H5 ont souligné le rôle crucial qu'ils jouent dans le maintien des normes sanitaires dans les locaux du marché.