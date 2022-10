Tchad : H5 Academy se dit convaincue de la volonté du président de la transition pour le changement

H5 Academy affirme que le dialogue a été une réussite consensuelle. L'organisation estime que toutes les composantes de la société civile ont été représentées à plus de 90%.



Mahamat Hassan Moustapha souhaite que tous les acteurs à divers niveaux puissent "apporter leur contribution pour accompagner le président de la transition Mahamat Idriss Deby Itno dans cette confiance renouvelée par le peuple tchadien, épris de paix et de justice".



En tant qu'association sportive, H5 Academy deplore qu'aucune résolution n'ait été consacrée au sport. Pour le coordonnateur, le sport est un vecteur de paix et un élément unificateur. S'il est valorisé, il apportera une valeur ajoutée tant recherchée ainsi que la cohésion sociale entre les filles et fils du Tchad.



H5 Academy est une organisation qui fait la promotion du sport via le basketball. Elle milite aussi pour la promotion de la paix.