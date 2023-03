Tchad : H5 Academy sensibilise les lycéens sur la paix et le vivre-ensemble

Dans son discours, le coordonnateur de l'association, Mahamat Hassane Moustapha, a encouragé les élèves à cultiver la paix et à promouvoir l'unité et la tolérance pour un bon vivre-ensemble. Il a ajouté que la différence n'existe pas entre les fils d'une même nation, et a exhorté les élèves à se concentrer sur leur identité tchadienne commune.



Les deux proviseurs du lycée, scientifique et littéraire, ont également pris la parole pour encourager les élèves à cultiver la paix et le vivre-ensemble.



Un sketch sur le thème de la paix a également été présenté lors de cette journée de sensibilisation.