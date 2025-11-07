Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Hadje Hawa Iba Gawa s'envole vers la Russie pour des études d'aviation


Alwihda Info | Par - 8 Novembre 2025


L'association Action pour l'Éducation et la Promotion de la Femme (AEPF-Tchad) annonce l'envol de Hadje Hawa Iba Gawa vers la Russie pour y poursuivre des études en aviation grâce à une bourse internationale.


Un Parcours Inspirant vers les STEM

 
Ce parcours est le fruit de l'engagement de l'AEPF-Tchad à promouvoir les filles dans les filières STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).

 
  • Déclic : En mars dernier, l'AEPF-Tchad a accompagné Hadje au Kenya pour une immersion dans le domaine de l’aviation. Cette expérience a éveillé en elle la vocation de devenir pilote.
  • Réussite : Quelques mois plus tard, Hadje a obtenu son Baccalauréat D.
L'AEPF-Tchad félicite Hadje pour ce succès et a tenu à mentionner spécifiquement ses parents pour être ses premiers supporters.




  L'association réaffirme son engagement à ouvrir la voie à d’autres filles tchadiennes vers les carrières scientifiques et technologiques, faisant de l'éducation STEM une clé d’émancipation et d’avenir.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


