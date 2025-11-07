Tchad : Hadje Hawa Iba Gawa s'envole vers la Russie pour des études d'aviation

Un Parcours Inspirant vers les STEM

Déclic : En mars dernier, l'AEPF-Tchad a accompagné Hadje au Kenya pour une immersion dans le domaine de l’aviation. Cette expérience a éveillé en elle la vocation de devenir pilote.

Réussite : Quelques mois plus tard, Hadje a obtenu son Baccalauréat D.

Ce parcours est le fruit de l'engagement de l'AEPF-Tchad à promouvoir les filles dans les filières STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).L'AEPF-Tchad félicite Hadje pour ce succès et a tenu à mentionner spécifiquement ses parents pour être ses premiers supporters.