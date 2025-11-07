Tchad : Hadje Hawa Iba Gawa s'envole vers la Russie pour des études d'aviation

Un Parcours Inspirant vers les STEM
Ce parcours est le fruit de l'engagement de l'AEPF-Tchad à promouvoir les filles dans les filières STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).
- Déclic : En mars dernier, l'AEPF-Tchad a accompagné Hadje au Kenya pour une immersion dans le domaine de l’aviation. Cette expérience a éveillé en elle la vocation de devenir pilote.
- Réussite : Quelques mois plus tard, Hadje a obtenu son Baccalauréat D.
L'association réaffirme son engagement à ouvrir la voie à d’autres filles tchadiennes vers les carrières scientifiques et technologiques, faisant de l'éducation STEM une clé d’émancipation et d’avenir.