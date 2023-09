Tchad : Hadre Dounia mobilise la jeunesse pour une capitale plus propre

Très tôt le matin, les jeunes vacanciers ont convergé vers le Centre culturel, armés de pelles, de râteaux, de brouettes et de balais. Les encadreurs ont distribué des gants et des masques aux participants, donnant ainsi une dimension citoyenne à cette journée.



La Journée mondiale du nettoyage est célébrée chaque année à travers le monde pour encourager les initiatives de citoyenneté et les actions communautaires visant à assainir les environnements de vie.



Sous la direction des encadreurs, les jeunes volontaires de la compagnie Hadre Dounia se sont activement attelés à nettoyer les rues, à curer les caniveaux et à débarrasser les espaces publics des détritus. Cette initiative exceptionnelle s'ajoute aux diverses activités proposées aux apprenants de la colonie de vacances, qui incluent l'apprentissage de différents métiers tels que la coiffure, la cuisine, la couture, le cirage, la décoration, l'informatique, ainsi que les matières scolaires fondamentales. Les week-ends sont quant à eux dédiés à des séances de partage et de communion.



Le directeur artistique de la Compagnie théâtrale Hadre Dounia, Jean Kevin Ngagnodji, souligne que cette action de nettoyage vise à sensibiliser les jeunes à l'importance de la propreté et de la citoyenneté. Il affirme que la propreté contribue à éloigner les maladies et que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage. Malgré les ressources limitées, il estime qu'il est essentiel de promouvoir l'épanouissement des jeunes et le développement du pays.



Malgré la fatigue, les volontaires de la compagnie Hadre Dounia ont également trouvé le temps de partager quelques danses au Centre culturel et de prendre un repas ensemble avant de se séparer.