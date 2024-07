Tchad : Halte aux célébrations des lauréats avec des armes à feu

Ce type de comportement est généralement illégal et peut entraîner des poursuites judiciaires pour les organisateurs et les participants. Cela crée un climat d'insécurité et de peur dans la ville, ce qui va à l'encontre du but de célébrer une réussite.



Dans un pays comme le Tchad qui a connu des conflits armés, la présence d'armes lourdes et la violence qu'elles peuvent engendrer suscite la peur, l'insécurité et l'instabilité au sein de la population. Cela pourrait nuire à la cohésion sociale et au développement du pays.



La réussite d'un examen comme le baccalauréat est un événement positif qui devrait être célébré de manière sûre et légale, par exemple avec une fête familiale, une sortie entre amis, ou une cérémonie officielle, plutôt que par l'utilisation d'armes à feu.



En bref, l'utilisation d'armes à feu lors des célébrations est une pratique extrêmement dangereuse et contre-productive qui devrait être fermement découragée au Tchad.