Tchad : Hapinness ouvre un nouveau centre d'apprentissage des langues à Ndjamena

Le centre est logé au bâtiment de l'hôtel 3 As du quartier Walia à Ndjamena.



Désormais, tout le 9ème arrondissement et certaines villes périphériques de la capitale, telles que Koundoul, Kournari ou même Etena, la ville camerounaise de Kousseri, verront leur distance écourtée pour apprendre la langue de Shakespeare.



Cet apprentissage concerne également d’autres langues vivantes comme le chinois, l'arabe et l'espagnol.



Les portes du centre sont déjà ouvertes pour les inscriptions.