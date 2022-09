Tchad : Hassan Saleh Algadam Aldjinedi nommé ambassadeur en Arabie saoudite

Le nouveau gouverneur Hassan Saleh Algadam Aldjinedi a occupé de nombreux postes dans l'appareil sécuritaire et dans l'administration, notamment conseiller spécial à la Présidence depuis le 4 juillet 2022 et gouverneur de la province du Borkou en 2021.



En 2009, il avait été décoré par le défunt président Idriss Deby pour avoir dirigé avec d'autres hauts gradés les combats d'Am Dam et de Haouïche face à la rébellion.