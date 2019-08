TCHAD Tchad : Hassan Sylla évalue les 3 ans du mandat de Déby, "le bilan est positif"

Alwihda Info | Par Djimet Wiche Wahili - 8 Août 2019 modifié le 8 Août 2019 - 22:26



Le porte-parole du MPS, Hassan Sylla Ben Bakari dresse un bilan élogieux du président Déby, trois ans après son élection à la magistrature suprême. Il s'explique sur Alwihda Info.

D'après Hassan Sylla Bakari, il n’est un secret pour personne que le défi social étant résolu, le Tchad à travers la 4ème République, a un regard tourné vers l’émergence. Celle-ci passe par une harmonie sociale, une paix durable et la stabilité politique. "C’est un pari gagné car aujourd’hui, le Tchad constitue un rempart incontournable dans la lutte contre l’extrémisme violent et est une plaque tournante dans la guerre asymétrique contre les sectes terroristes dans la sous-région. Il en est même devenu un ilot de paix et de stabilité dans un océan d’incertitude", explique-t-il à Alwihda Info.



Pour lui, l’heure est à la garantie des meilleures conditions de vie à tous. A cet effet, "faire un bilan à trois ans de mandat serait hâtif et précipité. Toutefois, force est de reconnaitre que le Président de la République a fourni des efforts positifs considérables en terme de réalisations dans différents domaines. Nous sommes à près de 60% en terme des objectifs atteints. Faut-il vous rappeler que le peuple tchadien a accordé son suffrage au Président de la République parce qu’il avait présenté le meilleur programme politique pour faire du Tchad un pays émergent et fort dans les années a venir", souligne Hassan Sylla.



Un Tchad fort se décline par l’assainissement de trois axes majeurs notamment sécuritaire, institutionnel ou déontologique et judiciaire, précise-t-il.



Politique



Sur le plan politique, "il sied de noter que notre pays se prépare à aller aux élections législatives. Son Excellence, Monsieur le Président de la République en a d’ailleurs fixé le cap", relève Hassan Sylla. La mise sur pied d’un Cadre national de dialogue politique (CNDP) et d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI) paritaires tous les deux, "procède de cette dynamique".



Défense et sécurité



En termes de défense et de sécurité, la mise en œuvre des états généraux de l’Armée et la modernisation de la police à travers des formations multilatérales "sont des résultats positifs à mettre à l’actif de ce bilan de trois ans". Sur le plan institutionnel ou déontologique, "il se vérifie par la création de nouvelles institutions productives pour le développement et l’instauration du serment confessionnel, gage de la transparence dans la gestion de la chose publique". Du point de vue judiciaire enfin, "le Tchad a amnistié plusieurs de ses compatriotes en bisbilles avec les juridictions internationales pour des crimes graves qu’ils auraient commis", explique le porte-parole du MPS.



Bonne gouvernance



S’agissant du volet de la bonne gouvernance, le Tchad a "incommensurablement renforcé les compétences du personnel de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) et professionnalisé les conditions de travail des cadres du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP)". Ce qui a facilité une "nette croissance des recettes et atténué les souffrances des citoyens" impulsées par les mesures d’austérités prises pour résorber la crise. Ajouté à cela, le vote de plusieurs lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.



Social



En matière sociale, la prolifération des châteaux, des robinets et des pompes qui fournissent une quantité industrielle d’eaux potables, les stratégies réfléchies de protection des personnes et de leurs biens, l’organisation du Salon africain de l’agriculture et des programmes connexes et la Couverture Santé universelle sont autant des avancées non-négligeables. De même, plus de 40 000 kilomètres de routes ont été bitumées et 72,2 kilomètres de routes entre Kyabé et Signako sont en cours d’achèvements.



Energie



Sur le plan énergétique, le Tchad qui était de 0%, selon une estimation de la Banque mondiale, "est aujourd’hui avec les progrès du gouvernement à des chiffres acceptables, mieux dans le domaine du numérique l’on notre une forte pénétration", affirme Hassan Sylla.



Jeunesse, femmes



Selon lui, "la plus remarquée des actions du gouvernement au cours de ces trois dernières années de mandat en cours est la place de choix accordée à la jeunesse et aux femmes". La jeunesse est "toujours considérée par le Président Idriss Deby Itno comme étant « le fer de lance de la Nation ». Des postes clés sont confiés aux jeunes dans le gouvernement (Finances, Plan, Santé, Défense et sécurité, Pétrole, Postes et Télécommunications, Aménagement du territoire, etc.)", rappelle-t-il.



A cela, s’ajoute la multiplication des activités qui se traduisent par l’organisation du Forum national de la jeunesse, du Salon de l’étudiant africain, du Conseil national consultatif des jeunes ou des séries de formations sur l’entrepreneuriat initiées et financées par l’ONAJES ; "toutes ces actions consistent bien évidemment à garantir un avenir meilleur à la jeune génération tchadienne".



Au-delà de l’instauration de la Maison de la Femme, "la gente féminine tchadienne bénéficie aujourd’hui des mêmes droits que les hommes". De l'avis d'Hassan Sylla, "les 30% du quota des femmes dans toutes les instances importantes de décisions de la République initiés par le chef de l’Etat visent à assurer une parité à la femme."



Agropastoral



En outre, les financements de projets de développement agropastoral, les incitations aux sous-regroupements dans les villages, ferriques et cantons pour une synergie d’actions et les sensibilisations sur les risques de l’exode rural sont "autant d'initiatives louables pour le développement du monde rural que le gouvernement a récemment accomplies."



"En conclusion, je dirai tout simplement que le pari est tenu. L’an 3 de l’investiture du chef de l’Etat, nous permet de dire sans ambages, que le bilan est positif et que le deux années à venir nous permettrons de faire du bonus pour améliorer la vie de nos concitoyens", indique Hassan Sylla.



Propos recueillis par Djimet Wiche. Djimet Wiche Wahili Journaliste, directeur de publication. Tél : +(235) 66304389 E-mail : djimetwiche@gmail.com En savoir plus sur cet auteur





Dans la même rubrique : < > Tchad : "Nous respectons notre président, qu'il nous respecte" Tchad : les résultats du baccalauréat 2ème session par série Tchad : des braconniers lourdement armés ont attaqué la garde forestière