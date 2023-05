Tchad : Hassan tabassé par erreur à la place de son frère jumeau Hissein

Hissein a eu un problème avec la police qui s'est soldé par une bagarre. Quelques jours après, son frère jumeau, Hassan, est passé devant les mêmes policiers sans connaître les différends qui avaient opposé son frère à ces derniers. Les policiers l'ont confondu avec son frère et l'ont interpellé. Après des discussions tendues, il a été violemment tabassé au point de tomber dans le coma.



Informés de la situation, ses parents ont dû intervenir pour frapper à leur tour les agents de force de l'ordre. Ils ont ensuite incendié le poste de police avant d'amener leur fils à l'hôpital. Selon Baddi Mahamat Gamar, responsable du centre de santé de Magrane où la victime a été admise, cette dernière est arrivée dans un état de coma avec une tuméfaction au niveau du cou, côté droit. Selon le responsable du centre de santé, cette tuméfaction serait le résultat d'un étranglement pendant l'altercation. Vu son état stable, le responsable a jugé urgent de transférer la victime à l'hôpital d'Am-dam pour des soins plus appropriés. Selon le chef de centre d'Am-dam, la situation de la victime s'est améliorée sauf pour la tuméfaction au niveau de son cou.



Face à cette situation, la famille de Hissein exhorte les autorités à tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité et un climat de paix. Elle plaide également pour que le maintien de la sécurité soit confié à des personnes qui respectent les droits humains. Enfin, cette famille affirme que ce n'est pas la première fois que la localité est confrontée à ce genre de situation, sans compter les violences policières, le phénomène de forte amende ainsi que le laxisme de certaines autorités administratives.



La rédaction de Alwihda Info a tenté de joindre le commandant de la compagnie de la Gendarmerie d'Am-dam par téléphone, en vain.