Tchad : Hawa, la soixantaine, transmet son savoir du tricot aux jeunes filles à Chagoua

Tricot pour les filles de 10 à 16 ans. C'est une formation initié par maman Hawa, une femme, la soixantaine, habitant à Chagoua dans le 7e arrondissement de N'Djamena.



Chacune des petites filles passe en revue ses acquis avec le niveau atteint : la propreté, la compréhension des différentes techniques et l'assiduité.



Maman Hawa forme gratuitement les jeunes filles. Pour elle, il faut transmettre le savoir qu'on détient. L'art n'est pas un cadeau à garder pour mourir avec. Pour cela, elle a acheté tout l'équipement, des livres avec modèles, des aiguilles et différentes couleurs de pelotes de laine.



Par groupe de trois et quatre, alternant de jour en jour, le programme de cette formation se déroule en soirée, lorsque les filles finissent leurs travaux ménagers.



Maman Hawa est rigoureuse dans sa formation. Elle se dit ouverte à d'autres filles et entend former les petites aussi longtemps qu'elle le pourra.