Tchad Helping Hands défend la cause des veuves contre la marginalisation

“La veuve doit encore lutter pour sa sécurité physique et celle de ses enfants”, déplore-t-elle.



À ses yeux, la discrimination à l'encontre des veuves viole les principes universels de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine. De plus, elle ne favorise pas l'encrage d'un État de droit.



L'égalité des droits est une condition nécessaire au bien-être de la famille, à la cohésion sociale et au développement de notre continent, défend l’ONG.