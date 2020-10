Tchad Helping Hands donne le sourire à des élèves défavorisés pour la rentrée

La Covid-19 menace les progrès de l'éducation des filles des 25 dernières années



Cette initiative de la Fondation est également l'occasion de faire un vibrant plaidoyer auprès des ménages pour la scolarisation des filles. Un rapport de l'UNESCO publié à l'occasion de la Journée internationale de la fille (11 octobre) montre que depuis 1995, 180 millions de filles de plus se sont inscrites dans l'enseignement primaire et secondaire.



Malgré une augmentation à tous les niveaux de l'éducation, les filles sont toujours plus susceptibles d’être exclues que les garçons, et cette exclusion s’est accrue en raison de la pandémie actuelle.