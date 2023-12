Tchad : Hinda Deby Itno rend un « hommage éternel » au Maréchal du Tchad et ses compagnons

« En ce jour dédié à la liberté et à la démocratie, hommage éternel au Maréchal du Tchad et ses compagnons », a indiqué sur Twitter, vendredi, Mme Hinda Deby Itno.



« Leurs sacrifices résonnent dans notre quête continue de liberté. Leurs legs doivent perdurer dans nos cœurs et inspirer notre engagement envers les idéaux qu’ils ont défendus », a-t-elle ajouté.