TCHAD

Tchad : Hinda Déby n'est pas derrière la création du parti MJE, assure son frère Abderahim Mahamat

Alwihda Info | Par Ben Haïdar - 23 Septembre 2022

VIDÉO. Abderahim Mahamat Açyl, petit frère de l'ancienne première dame et beau-frère du défunt président Idriss Deby, revient sur les raisons de la création du jeune parti Mouvement pour la justice et l'équité (MJE). "Le fait que je sois le frère de l'ex-première dame ne doit pas m'empêcher de prendre conscience des problèmes auxquels notre pays fait face aujourd'hui. Beaucoup essayent de me coller le fait que je sois le frère de l'ex-première dame, sans chercher à m'écouter, à connaitre ma vision", indique Abderahim Mahamat Açyl.