Tchad : House of Africa célèbre la 1ère édition de la Journée Internationale de l'Acceptation Universelle

Dans le cadre des évènements marquant la journée internationale de l'Acceptation Universelle (AU), l’association House of Africa a organisé ce mardi 28 mars 2023, à l'ENASTIC, un workshop de sensibilisation et de renforcement des capacités, à l'intention des étudiants et de la communauté locale.



Le thème de cette édition porte sur « l’Acceptation Universelle des noms de domaines et des adresses de courriers électroniques pour un internet inclusif et multilingue ».



Housse of Africa est une association qui œuvre dans la sensibilisation et la contribution aux 17 Objectifs de développement durable des Nations-Unies, à la promotion des jeunes et des femmes, à la contribution de l'économie numérique et de la gouvernance de l'internet en Afrique.



Elle contribue également au peace-bulding, aux actions humanitaires et à la défense des droits des consommateurs. Pour le président du comité d'organisation, Abakar Ahmat Youssouf, cette journée est célébrée par plus de 40 pays à travers le monde, dont le Tchad.



Selon lui, la célébration de cette édition par House of Africa, en collaboration avec ICANN et Universal Acceptance Steering Group-UASG, vise à aider l'écosystème à mieux appréhender les notions autour du concept de l'AU et de son intérêt pour un internet multilingue, incluant les langues locales africaines.



Pour le chef de département des affaires académiques de l'ENASTIC, Ibrahim Moussa Béchir, le monde numérique est un monde dans lequel tout ce qui se fait aujourd'hui y tourne tout autour. Toujours selon lui, la jeunesse représente le futur du monde numérique et il souligne l'importance qu'il faudrait accorder à cette journée.



Enfin, il faut noter que l'Acceptation Universelle est une exigence technique qui garantit que tous les noms de domaines et adresses e-mails valides, peuvent être utilisés par toutes les applications, par des appareils et systèmes compatibles liés à internet.



En outre, grâce à l'AU, toutes les personnes qui développent, fournissent ou gèrent des sites Web, ainsi que des applications en ligne, ont la possibilité de permettre aux utilisateurs du monde entier de profiter de la puissance sociale et économique de l'internet.