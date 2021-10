Tchad : House of Africa initie une journée de la cybersécurité

La 1ère édition de la journée de la cybersécurité au Tchad, « Chad cyber-security day », a été célébrée ce 13 octobre 2021 à la Bibliothèque nationale. L'évènement, axé sur le thème du « cyberspace tchadien », a été organisé par House of Africa, sous le patronage du ministère des Postes et de l'Économie numérique. « Des citoyennes et citoyens, représentant la diversité du pays se réunissent pour s'imprégner de la question du cyberespace tchadien, à l'instar des autres citoyens de par le monde en ce mois d'octobre.



Cette initiative s'inscrit dans l'optique de la bonne utilisation des outils numériques et vise aussi à assurer une gestion saine du cyberespace tchadien », selon Abdeldjalil Bachar Bong, président de House of Africa. L'objectif de cette journée de cybersecurité est de former les différents acteurs prenant part à cette journée, sur l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité des systèmes informatiques contre les menaces accidentelles ou intentionnelles, afin d'assurer l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données numériques. À cela s'ajoute la sensibilisation du grand public sur les risques et les menaces qu'engendrent l'écosystème de l'Internet.



Pour le secrétaire général du ministère des Postes et de l'Économie numérique, Clément Yonoudjouim, il s’agit de la prise de conscience de la nécessité de se prévenir contre les faits délictueux ou criminels des personnes malveillantes qui profitent des avantages qu'offrent la technologie, pour attenter à la fortune des autres. « Le développement des technologies de l'information et de la communication constituent en ce 21ème siècle, un tournant majeur de la sensibilisation humaine », affirme Clément Yonoudjouim.