Tchad : House of Africa lance la 2ème édition de la journée de la cybersécurité

L'association panafricaine House of Africa, a lancé la journée de la cybersécurité, ce 20 décembre, dans la grande salle de l'ONAMA. L'évènement est placé sous le thème : « enjeux de la cybersécurité dans la société tchadienne ».



Le président de l'association House of Africa, Abdeldjelil Bachar Bong, a indiqué qu'il est un fait avéré, les technologies de l’information, et de la communication de manière générale, et l’internet en particulier, constituent de nos jours l’un des facteurs déterminants de la vie des citoyens.



Le directeur de l'Agence nationale de sécurité informatique (ANSSI) du Burkina Faso, Pousga Martin, a, pour sa part, rappelé que chez eux, chaque année, plus d'un milliard de francs CFA sont perdus en arnaque sur les circuits informatiques.



La cérémonie a vu la présence du directeur général de l'Agence nationale de sécurité informatique et certification électronique.