Tchad : ICESCO-Tchad remet des kits d'hygiène aux détenus de Klessoum

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la coordination nationale de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO-Tchad), a remis des kits d’hygiène aux prisonniers de la maison d'arrêt de Klessoum ce 18 novembre 2021. Au total, 100 kits ont été distribués aux femmes et aux mineurs détenus, qui constituent la cible vulnérable.



Le coordonnateur national de l'ICESCO-Tchad, Dr Ahmat Defallah, souligne que cette action ne sera pas la dernière : « nous continuerons à apporter notre contribution afin que les détenus puissent bénéficier d'une couverture sanitaire pour se protéger contre le Covid-19 ». La sous directrice de la réinsertion sociale, Mme Fatime Mahamat Tahir, salue l'initiative de l'ICESCO-Tchad pour son geste louable et humanitaire et souligne que ce geste n'est pas le premier et ne sera pas la dernière.



Car cela constitue une bonne image pour aider les prisonniers qui sont loin de leurs familles et surtout, les personnes vulnérables. Pour sa part, Mme le régisseur, Memadji Tolkoï, remercie sincèrement l'action humanitaire de l'ICESCO-Tchad, pour avoir apporté ces produits d’hygiène aux femmes et aux mineurs, cible vulnérable de la maison d’arrêt de Klessoum. «Les portes sont ouvertes pour nous accompagner dans cette tâche qui est noble mais difficile. Certes c'est symbolique, mais c'est significatif », ajoute le régisseur.