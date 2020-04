Tchad : IDI et la confiance regagnée des internautes

Quelques jours après son retour du Lac à N'Djamena, le président s'est à nouveau exprimé à la nation. Plusieurs langues se sont déliées pour anticiper ce que dirait le chef de l'État. Beaucoup pensaient à un confinement total ou à un état d'urgence élargi à d'autres provinces. Mais c'est mal connaître IDI et se méprendre sur ses intentions.



Le patron du Palais Rose a surpris plus d'un habitant par sa déclaration. Un programme de 900 milliards Fcfa afin de contrer cette crise dont près de 200 milliards Fcfa d'ores et déjà mobilisés. Un programme d'ajustement économique, une gratuité de l'eau et l'électricité sur l'étendue du territoire, de 3 mois et 6 mois respectivement pour ne citer que ceux-là.



Des internautes commencent déjà à baptiser ce plan de "Colère de corona''. Même si certains trouvent dans ce discours une déclaration d'intention et pensent ne pas être dupes ou encore se méfient de la gestion de tous ces fonds en craignant des détournements, la majorité y consent et semble apprécier.