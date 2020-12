Tchad : ILNET TELECOM annonce des promotions de fin d’année sur ses offres

L’entreprise ILNET TELECOM annonce des promotions de fin d’année sur ses offres: Télévision Numérique Terrestre (TNT dénommé ”bouquet HANANA) qui a 140 chaines, la 4G internet mobile et la BOX Double Play (internet illimité + télévision numérique illimité en HD Comprend plus de 300 Chaines HD ). C’est une première pour une entreprise nationale à 100% de droit tchadien.



ILNET TELECOM a pour ambition sociale de s’imposer dans le développement de la télévision numérique et l’accès à faible coût d’internet sur le marché national. “Nous sommes plus que jamais déterminés à offrir le meilleur des télécoms aux tchadiens avec un rapport prix-qualité incomparable”, souligne LE PDG du Groupe ILNET TELECOM Mr OUSMAN ABDELMOUMINE BECHIR.



La vision à court terme d’ILNET TELECOM se décline comme suit :



- Opération 20.000 ménages profitant de la télé et de l’internet au prix le plus bas, avec une qualité de service environ à 99,3 % ;

- Valoriser l’identité nationale en accompagnant les entreprises locales dans leur processus de numérisation ( internet, site web, communication radio et télé) ;

- Accompagner la jeunesse face à son défi qui est l’emploi.